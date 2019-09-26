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Число пострадавших при аварийной посадке самолета в РФ существенно выросло

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 09:30
Число пострадавших при аварийной посадке самолета в РФ существенно выросло
Иллюстративное фото (laquotidienne.fnh.ma)

Министерство здравоохранения Алтайского края уточнило, что была госпитализирована женщина

В результате аварийной посадки Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в российском Барнауле пострадали 56 человек. Об этом сообщают росСМИ.

Кроме того, в пресс-центре Министерства здравоохранения Алтайского края уточнили, что была госпитализирована женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника. Остальные пациенты после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

РБК-Украина ранее писало о 42 пострадавших в результате аварийной посадки самолета в РФ.

По данным очевидцев, борт коснулся земли и снова взлетел. При посадке справа был огонь. Движок коснулся земли. При первой посадке. Самолет остановился на полосе. Как отмечается, загорелась стойка шасси.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 сентября в Российской Федерации в Підмосковье посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, который направлялся в Крым. На борту лайнера находилось 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он следовал рейсом в оккупированный Россией Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

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