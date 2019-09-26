Кількість постраждалих при аварійній посадці літака в РФ суттєво виросла

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Міністерство охорони здоров’я Алтайського краю уточнило, що госпіталізована була жінка

В результаті аварійної посадки Boeing 767−300 авіакомпанії Azur Air в російському Барнаулі постраждали 56 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Крім того, у прес-центрі Міністерства охорони здоров’я Алтайського краю уточнили, що госпіталізована була жінка. Їй попередньо діагностували забій нирок та поперекового відділу хребта. Решта пацієнтів після діагностичного обстеження та надання необхідної допомоги переведені на амбулаторне лікування.

РБК-Україна раніше писало про 42 постраждалих в результаті аварійної посадки літака в РФ.

За даними очевидців, борт торкнувся землі і знову злетів. При посадці праворуч був вогонь. Движок торкнувся землі. При першій посадці. Літак зупинився на смузі. Як зазначається, загорілася стійка шасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 вересня в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з загоревшимся двигуном, який прямував в Крим. На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.