ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість постраждалих при аварійній посадці літака в РФ суттєво виросла

Новини » Надзвичайні події    26.09.2019 - 09:30
Кількість постраждалих при аварійній посадці літака в РФ суттєво виросла
Ілюстративне фото (laquotidienne.fnh.ma)

Міністерство охорони здоров’я Алтайського краю уточнило, що госпіталізована була жінка

В результаті аварійної посадки Boeing 767−300 авіакомпанії Azur Air в російському Барнаулі постраждали 56 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Крім того, у прес-центрі Міністерства охорони здоров’я Алтайського краю уточнили, що госпіталізована була жінка. Їй попередньо діагностували забій нирок та поперекового відділу хребта. Решта пацієнтів після діагностичного обстеження та надання необхідної допомоги переведені на амбулаторне лікування.

РБК-Україна раніше писало про 42 постраждалих в результаті аварійної посадки літака в РФ.

За даними очевидців, борт торкнувся землі і знову злетів. При посадці праворуч був вогонь. Движок торкнувся землі. При першій посадці. Літак зупинився на смузі. Як зазначається, загорілася стійка шасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 вересня в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з загоревшимся двигуном, який прямував в Крим. На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

У РФ літак здійснив аварійну посадку, постраждали більше 40 осіб Трамп відзначив прогрес у відношеннях України та РФ
Новини України ЛітакаварияРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся