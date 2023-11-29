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Число поранених у Торецьку зросло

Донбас, Середа 29 листопада 2023 08:48
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Число поранених у Торецьку зросло Фото: кількість поранених у Торецьку Донецької області зросла 29 листопада (ілюстрація/t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених через обстріл підприємства у Торецьку Донецької області зросла. Наразі постраждалих вже не четверо, а п'ятеро.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.

"За 28 листопада росіяни поранили 7 жителів Донеччини: 5 - у Торецьку і 2 - у Північному", - розповів він.

Обстріл Торецька Донецької області

28 листопада російські війська вдарили з авіації по підприємству в Торецьку Донецької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки - робітниці, які перебували в одній із майстерень. Постраждалих у віці 35, 43, 52 та 54 років доправили до лікарні.

Нагадаємо, російські окупанти не вперше обстрілюють Торецьк Донецької області. Раніше, 11 листопада, Торецьк також потрапив під удар загарбників. Тоді ворожі артилерійські снаряди атакували житлові будинки в місті, загинули двоє людей.

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