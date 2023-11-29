ua en ru
Ср, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Число раненых в Торецке возросло

Донбасс, Среда 29 ноября 2023 08:48
UA EN RU
Число раненых в Торецке возросло Фото: число раненых в Торецке Донецкой области возросло 29 ноября (иллюстрация/t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых из-за обстрела предприятия в Торецке Донецкой области возросло. На данный момент пострадавших уже не четверо, а пятеро.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"За 28 ноября россияне ранили 7 жителей Донбасса: 5 - в Торецке и 2 - в Пивничном", - рассказал он.

Обстрел Торецка Донецкой области

28 ноября российские войска ударили из авиации по предприятию в Торецке Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Пострадавших в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставили в больницу.

Напомним, российские оккупанты не впервые обстреливают Торецк Донецкой области. Ранее, 11 ноября Торецк также попал под удар захватчиков. Тогда вражеские артиллерийские снаряды атаковали жилые дома городе, погибли двое людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Украинские войска атаковали на левом берегу Херсонской области: карты ISW
Украинские войска атаковали на левом берегу Херсонской области: карты ISW
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно