ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Число полицейских на улице не решает проблему индивидуального терроризма, - МВД

Киев, Понедельник 03 августа 2020 14:42
Число полицейских на улице не решает проблему индивидуального терроризма, - МВД
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сейчас продолжается спецоперация "Гром"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что еще не создали прибор, который бы заранее информировал о том, что у людей в головах. Сейчас в центре Киева мужчина угрожает взорвать отделение банка.

Об этом заявил Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Он обратился к украинцам с призывом, если в их окружении есть человек, который выражает мнение, что было бы "неплохо провести террористический акт", то пусть обращаются в полицию.

"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - заявил он.

Напомним, МВД опубликовало фото захватчика отделения банка в центре Киева.

Отметим, угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана.

РБК-Украина писало, что в Киеве мужчина угрожает взорвать отделение АО "Универсал Банк", с места происшествия появились первые фото.

Вместе с тем, в Министерстве внутренних дел не знают, есть ли оружие у террориста.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины полицияТерроризм
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь