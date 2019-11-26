Число погибших из-за землетрясения в Албании существенно возросло

Из-за землетрясения в Албании погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Sky News.

В результате происшествия ранены около 150 людей. Толчки ощущались в столице страны Тиране и в некоторых южных провинциях Италии. Многие находятся под завалами.

Ранее РБК-Украина писало о трех погибших в результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4. Также опубликованы фото и видео с Албании.

Ранее в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 - получили ранения.

Также на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого погибли минимум два человека. Сообщалось, что травмы получили десятки человек.

Кроме того, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, тогда погибли 20 человек. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения было зафиксировано как минимум два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.