Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Албанії суттєво зросла

Фото: землетрус в Албанії (Twitter Gibson Lumayog)

В результаті землетрусу поранено близько 150 людей

Через землетрус в Албанії загинули щонайменше семеро людей. Про це повідомляє Sky News.

В результаті події поранено близько 150 людей. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані і в деяких південних провінціях Італії. Багато хто знаходяться під завалами.

Раніше РБК-Україна писало про трьох загиблих в результаті землетрусу в Албанії магнітудою 6,4. Також опубліковані фото і відео з Албанії.

Раніше в Ірані в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення.

Також на Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,6, в результаті якого загинули щонайменше дві людини. Повідомлялося, що травми отримали десятки людей.

Крім того, 26 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів, тоді загинули 20 осіб. Підземні поштовхи сколихнули віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти. Після землетрусу було зафіксовано як мінімум два десятки афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,6.