Число погибших при вчерашних обстрелах Николаева возросло до 12
В результате обстрелов Николаева 4 апреля погибли 12 человек. Кроме того, 41 человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что по данному факту открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
"По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли гражданское население в Николаеве. В результате взрывов снарядов повреждены жилые дома и автотранспорт горожан, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы. В результате вражеских обстрелов погибли 12 человек, 41 - получили ранения, среди них четверо детей", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера оккупанты применили кассетные снаряды при обcтреле Николаева, под удары попали жилые дома, больницы, детские сады и школы.
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