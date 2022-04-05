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Число погибших при вчерашних обстрелах Николаева возросло до 12

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Николаев, Вторник 05 апреля 2022 17:41
Число погибших при вчерашних обстрелах Николаева возросло до 12 Фото: последствия обстрелов Николаева (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Новиков

В результате обстрелов Николаева 4 апреля погибли 12 человек. Кроме того, 41 человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что по данному факту открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

"По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли гражданское население в Николаеве. В результате взрывов снарядов повреждены жилые дома и автотранспорт горожан, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы. В результате вражеских обстрелов погибли 12 человек, 41 - получили ранения, среди них четверо детей", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера оккупанты применили кассетные снаряды при обcтреле Николаева, под удары попали жилые дома, больницы, детские сады и школы.

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