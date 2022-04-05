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Кількість загиблих при вчорашніх обстрілах Миколаєва зросла до 12

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Миколаїв, Вівторок 05 квітня 2022 17:41
Кількість загиблих при вчорашніх обстрілах Миколаєва зросла до 12 Фото: наслідки обстрілів Миколаєва (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Новиков

В результаті обстрілів Миколаєва 4 квітня загинули 12 осіб. Крім того, 41 особа отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

"За даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти обстріляли цивільне населення в Миколаєві. В результаті вибухів снарядів пошкоджені житлові будинки та автотранспорт городян, а також об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарні. В результаті ворожих обстрілів загинули 12 осіб, 41 - отримали поранення, серед них четверо дітей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора окупанти застосували касетні снаряди при обстрілі Миколаєва, під удари потрапили житлові будинки, лікарні, дитячі садки та школи.

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