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Число погибших от удара по Виннице снова возросло. Ищут более 40 человек

Фото: число погибших от удара по Виннице снова возросло (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших от ракетного удара российских войск по Виннице 14 июля возросло до 23, из них 3 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели продолжают искать 42 человека, связь с которыми отсутствует.

Кроме этого, 115 человек обратились за помощью в результате удара. Госпитализированы 64 человека, в том числе 2 детей. 34 человека находятся в тяжелом состоянии, 5 - в критическом.

На месте от ГСЧС работает 348 человек и 42 единицы техники.

Напомним, только шестерых погибших в результате удара по Виннице удалось идентифицировать.

Кроме того, правоохранители задержали несколько десятков человек после обстрела города. Их проверяют на возможную причастность к преступлению.

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Винница