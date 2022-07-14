Кількість загиблих від удару по Вінниці знову зросла. Шукають більше 40 осіб
Кількість загиблих від ракетного удару російських військ по Вінниці 14 липня зросла до 23, з них 3 дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Рятувальники продовжують шукати 42 людей, зв’язок з якими відсутній.
Окрім цього, 115 осіб звернулися за допомогою внаслідок удару. Госпіталізовали 64 людей, у тому числі 2 дитини. 34 особи перебувають у важкому стані, 5 - у критичному.
На місці від ДСНС працює 348 осіб та 42 одиниці техніки.
Нагадаємо, лише шістьох загиблих внаслідок удару по Вінниці вдалося ідентифікувати.
Окрім того, правоохоронці затримали кілька десятків людей після обстрілу міста. Їх перевіряють на можливу причетність до злочину.
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