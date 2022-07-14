Кількість загиблих від удару по Вінниці знову зросла. Шукають більше 40 осіб

Кількість загиблих від ракетного удару російських військ по Вінниці 14 липня зросла до 23, з них 3 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Рятувальники продовжують шукати 42 людей, зв’язок з якими відсутній.

Окрім цього, 115 осіб звернулися за допомогою внаслідок удару. Госпіталізовали 64 людей, у тому числі 2 дитини. 34 особи перебувають у важкому стані, 5 - у критичному.

На місці від ДСНС працює 348 осіб та 42 одиниці техніки.