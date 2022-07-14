Число погибших от удара по Виннице снова возросло. Ищут почти 50 человек

"По состоянию на данный момент известно о 21 погибшем, среди них 3 детей", - отметил он.

По данным ГСЧС, госпитализированы 52 человек, из них 34 в тяжелом состоянии. Повреждены 55 зданий и 40 автомобилей.

"Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует", - добавили в спасатели.

Всего в больницы обратились 115 пострадавших.