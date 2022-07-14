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Кількість загиблих від удару по Вінниці знову зросла. Шукають майже 50 осіб

Фото: наслідки ракетного удару по Вінниці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артем Горовенко

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці зросла до 21 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник голови Офісу президент Кирила Тимошенко.

"Станом на даний момент відомо про 21 загиблого, серед них 3 дітей", - зазначив він.

За даними ДСНС, госпіталізовано 52 осіб, з них 34 у важкому стані. Пошкоджено 55 будівель і 40 автомобілів.

"Триває пошук 46 осіб, зв'язок з якими відсутній", - додали в рятувальники.

Всього в лікарні звернулися 115 постраждалих.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ракети "Калібр" спочатку летіли в Житомирському напрямку, але під час польоту їх курс був змінений.

Також повідомлялося, що вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

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ВінницяВійна Росії проти України