Кількість загиблих від удару по Вінниці знову зросла. Шукають майже 50 осіб

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці зросла до 21 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник голови Офісу президент Кирила Тимошенко.

За даними ДСНС, госпіталізовано 52 осіб, з них 34 у важкому стані. Пошкоджено 55 будівель і 40 автомобілів.

"Станом на даний момент відомо про 21 загиблого, серед них 3 дітей", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ракети "Калібр" спочатку летіли в Житомирському напрямку, але під час польоту їх курс був змінений.

Також повідомлялося, що вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

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