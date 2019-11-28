Число погибших в результате землетрясения в Албании приближается к 40

Число погибших в результате землетрясения в Албании выросла до 39. Об этом сообщают албанские СМИ.

По разным данным пропали без вести от десяти до 25 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране. Украинцев, которые находятся в районе землетрясения, призывали сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании. На следующий день произошло еще одно землетрясение.

В связи с этим правительство

Напомним, во Франции в понедельник, 11 ноября, произошло сильное землетрясение, в результате которого как минимум трое человек получили незначительные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 получили ранения.