Число жертв в результате землетрясения в Албании увеличилось

Фото: землетрясение в Албании (twitter.com/sbonaccini)

По разным данным пропали без вести от 10 до 25 человек

Количество жертв в результате землетрясения в Албании возросло до 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Как сообщается, спасатели продолжают поиск среди обломков выживших и тел погибших.

По разным данным пропали без вести от десяти до 25 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 25 погибших в результате землетрясения. Также сообщалось, что в стране произошло еще одно землетрясение магнитудой 5 баллов.

Кроме того, п равительство Албании объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо . Премьер-министрстраны заявил, что ЧП продлится в течение 30 дней.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране. Украинцев, находящихся в районе землетрясения, призвали сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании.