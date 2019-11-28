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Число погибших в результате землетрясения в Албании приближается к 40

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 09:39
Число погибших в результате землетрясения в Албании приближается к 40
Фото: землетрясение в Албании (twitter.com TeamAlbanians)

По разным данным пропали без вести от десяти до 25 человек

Число погибших в результате землетрясения в Албании выросла до 39. Об этом сообщают албанские СМИ.

По разным данным пропали без вести от десяти до 25 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения вблизи от города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в столице страны Тиране. Украинцев, которые находятся в районе землетрясения, призывали сообщить о себе родным и обратиться в почетное консульство Украины в Албании. На следующий день произошло еще одно землетрясение.

В связи с этим правительство Албании объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо. Премьер-министр Эди Рама объяснил, что мероприятие продлится в течение 30 дней.

Напомним, во Франции в понедельник, 11 ноября, произошло сильное землетрясение, в результате которого как минимум трое человек получили незначительные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 получили ранения.

В Албании произошло второе за сутки землетрясение Число жертв в результате землетрясения в Албании увеличилось
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