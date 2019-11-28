Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії наближається до 40

Фото: землетрус в Албанії (twitter.com TeamAlbanians)

За різними даними пропали безвісти від десяти до 25 осіб

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 39. Про це повідомляють албанські ЗМІ.

За різними даними пропали безвісти від десяти до 25 осіб. 45 осіб вдалося врятувати з-під уламків. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. В результаті землетрусу поблизу від міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані. Українців, які перебувають у районі землетрусу, закликали повідомити про себе рідним і звернутися до почесне консульство України в Албанії. Наступного дня стався ще один землетрус.

У зв'язку з цим у ряд Албанії оголосив надзвичайний стан в Тирані і Дураццо . Прем'єр-міністр Еді Рама пояснив, що захід триватиме протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Франції в понеділок, 11 листопада, відбувся сильний землетрус, в результаті якого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення.