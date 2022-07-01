Кількість загиблих в результаті ракетних ударів по Одеській області різко зросла

В результаті ракетного удару в селищі міського типу Білгород-Дністровського району частково обвалився дев'ятиповерховий будинок. Станом на 06: 00, загинули 14 осіб, поранено 30 осіб, серед них три дитини. Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано семеро людей, з них три дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Друга ракета вночі влучила в будинок відпочинку, розташований також У Білгород-Дністровському районі. Ракетний удар став причиною часткового руйнування триповерхового і чотириповерхового будівель бази відпочинку, в результаті чого загинули три людини, з них одна дитина, також поранений один дорослий.

Раніше повідомлялося, що 29 червня російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті атаки окупантів знищена п'ятиповерхівка. Пізніше стало відомо, що російські війська випустили по Миколаєву мінімум 11 ракет.

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