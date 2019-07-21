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Число погибших в результате нападений в Пакистане возросло

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 18:10
Число погибших в результате нападений в Пакистане возросло
Иллюстративное фото (GettyImages)

Число погибших возросло до 10 человек

Количество погибших в результате двух нападений в Пакистане возросло до 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам полиции, смертник атаковал в воскресенье, 21 июля, пост службы безопасности в Дера-Исмаил-Хане, а смертница, одетая в чадру, - больницу, что привело к дополнительным жертвам. 

Террористическая организация "Талибан" взяла на себя ответственность за инциденты. 

Напомним, 21 июля в Пакистане произошло два нападения, в результате которых погибли 8 человек. Боевики на мотоциклах остреляли полицейский КПП, а после смертница подорвала себя у входа в больницу. Среди погибших - 4 полицейских.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на юге Пакистана в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли 10 человек и еще несколько десятков получили ранения. 

Кроме того,  в пакистанском городе Садикабад столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона. Инцидент унес жизни 21 человека, еще почти сотня пассажиров пострадали.

Также в результате взрыва в регионе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана погибли четверо военнослужащих, еще 4 - получили ранения. 

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