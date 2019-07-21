Число загиблих в результаті нападів у Пакистані зросла

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Кількість загиблих зросла до 10 осіб

Кількість загиблих в результаті двох нападів у Пакистані зросла до 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами поліції, смертник атакував в неділю, 21 липня, пост служби безпеки в Дера-Ісмаїл-Хане, а смертниця, одягнена в чадру, - лікарні, що призвело до додаткових втрат.

Терористична організація "Талібан" взяла на себе відповідальність за інциденти.

Нагадаємо, 21 липня у Пакистані сталося два напади, в результаті яких загинуло 8 осіб. Бойовики на мотоциклах остреляли поліцейський КПП, а після смертниця підірвала себе біля входу в лікарню. Серед загиблих - 4 поліцейських.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на півдні Пакистану в результаті дорожньо-транспортної пригоди з пасажирським автобусом загинуло 10 осіб і ще декілька десятків отримали поранення.

Крім того, в пакистанському місті Садикабад зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, у результаті чого з рейок зійшли чотири вагони. Інцидент забрав життя 21 людини, ще майже сотня пасажирів постраждали.

Також в результаті вибуху в регіоні Північний Вазірістан на північному заході Пакистану загинули четверо військовослужбовців, ще 4 отримали поранення.