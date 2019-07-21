В Пакистане в результате нападений погибли 8 человек

Иллюстративное фото (Blogspot.com)

Еще 30 человек получили ранения

В Пакистане произошло два нападения, в результате которых погибли 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, неизвестные обстреляли полицейский участок, а позже подорвали вход в больницу, куда привезли пострадавших.

По информации местной службы "Радио Свобода", боевики на мотоциклах остреляли полицейский КПП, а после этого смертница подорвала себья у входа в больницу.

Среди погибших - 4 полицейских. Еще приблизительно 30 человек получили ранения. Медики сообщают, что количество погибших может возрасти.

Сейчас ответственность за нападения на себя не взяла ни одна группировка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на юге Пакистана в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли 10 человек и еще несколько десятков получили ранения.

Кроме того, в пакистанском городе Садикабад столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего с рельсов сошли четыре вагона. Инцидент унес жизни 21 человека, еще почти сотня пассажиров пострадали.

Также в результате взрыва в регионе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана погибли четверо военнослужащих, еще 4 - получили ранения.