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В Пакистане произошел взрыв, погибли военные

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 10:28
В Пакистане произошел взрыв, погибли военные
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По меньшей мере 4 военных погибли

В результате взрыва в регионе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Geo TV.

Как сообщается, в провинции Хайбер-Пахтунхва террористы подорвали автомобиль с военнослужащими. В результате взрыва по меньшей мере четверо военнослужащих погибли и 4 получили ранения.

"Три офицера и солдат погибли, еще четверо солдат получили ранения", - сообщили в пресс-службе армии Пакистана.

Отмечается, что за последний месяц в Пакистане в результате нападений террористов в общей сложности были убиты 10 сотрудников полиции и 35 силовиков получили ранения.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Напомним, ранее в Кабуле (Афганистан) произошла серия взрывов. В результате серии терактов погиб один человек, еще 17 человек получили ранения. Одно из взрывных устройств было прикреплено на автобусе со студентами педагогического университета.

Кроме того, в Сирии произошел взрыв заминированного автомобиля. В результате взрыва в Аазазе погибли более 10 человек, еще несколько десятков человек получили ранения. Взрыв был крупнейшим в Аазазе за несколько месяцев, недалеко от границы с Турцией.

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