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Число погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло

Фото: число погибших в Кременчуге возросло до 15 человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

Количество погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге достигло 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

На данный момент известно о 59 пострадавших. 25 из них были госпитализированы, один человек погиб в больнице.

Спасатели достали тела 11 погибших. Информация уточняется. Продолжается тушение пожара.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Последние новости об ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.

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Кременчуг