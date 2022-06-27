После ракетного удара по Кременчугу 40 человек пропали без вести
Правоохранители получили более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных после ракетного удара оккупантов по Кременчугу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Прокуратура начала досудебное расследование относительно удара по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.
Сейчас спасатели продолжают разбирать обломки торгового центра. Работа осложнена из-за пожара, продолжаются мероприятия по его локализации.
На данный момент известно о 14 погибших, за медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии.
"Сейчас уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных", - говорится в сообщении.
Последние новости о сегодняшнем ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.
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