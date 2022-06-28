Кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці зросла

Кількість загиблих від ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці досягла 15 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
На цей час відомо про 59 постраждалих. 25 з них були госпіталізовані, одна людина загинула в лікарні.
Рятувальники дістали тіла 11 загиблих. Інформація уточнюється. Триває гасіння пожежі.
Раніше повідомлялося про 14 загиблих.
Останні новини про удар по Кременчуку можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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