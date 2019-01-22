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Число загиблих при пожежі на судах в Чорному морі досягло 14

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 10:05
Число загиблих при пожежі на судах в Чорному морі досягло 14
Фото: пожежа в Чорному морі (kerchinfo.com)

На даний момент доля ще шістьох осіб залишається невідомою

Число загиблих при пожежі на кораблях в Чорному морі в районі Керченської протоки досягло 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що в екстрених службах підтвердили загибель 14 осіб. Також повідомляється, що доля шести осіб з 32 залишається невідомою. Відзначимо, 12 моряків вдалося врятувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські рятувальники перевели операцію з рятувальної на статус пошукової. Таким чином, надії знайти живих під час пожежі на кораблях "Маестро" і "Канді" практично немає. Крім того, у Федеральному агентстві морського і річкового транспорту Росії додали, що пожежа на судах триває.

Зазначимо, врятованих моряків, а також тіла загиблих планують доставити до окупованої Керчі. За версією російської сторони, моряки могли порушити техніку безпеки при передачі палива на інше судно, в результаті чого стався вибух. Після цього, ймовірно, вогонь перекинувся на інше судно. До рятувальної операції залучали до десяти суден.

 

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Новини України Чорне морепожежаКерченский мост
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