ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кількість загиблих від обвалу будинку в Магнітогорську зросла

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 10:50
Кількість загиблих від обвалу будинку в Магнітогорську зросла
Фото: на місці обвалення (з відкритих джерел)

Наразі триває пошук ще 25 людей

Внаслідок вибуху в житловому будинку, що спричинив обвал під'їзду, в Магнітогорську (Росія) загинули 16 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, рятувальники витягли з-під завалів будинку тіла двох жінок. Наразі рятувальники продовжують пошук ще 25 людей, які вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-під завалів будинку у російському Магнітогорську рятувальники дістали тіла 14 людей, у тому числі - однієї дитини.

Зазначимо, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху, імовірно газу, в житловому будинку обвалився під'їзд. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих під завалами. Серед зниклих без вісті - уродженка Хмельницької області України.

Деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що слідство встановило місце вибуху в будинку в Магнітогорську - квартиру, де проживав громадянин Таджикистану, і нібито там виявили сліди гексогену. У Слідчому комітеті РФ цю інформацію заперечують.

СК Росії заперечує виявлення на місці вибуху в Магнітогорську гексогену У Магнітогорську в результаті пожежі в маршрутці загинули люди
Новини України Російська Федераціяобрушение домаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся