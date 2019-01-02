Кількість загиблих від обвалу будинку в Магнітогорську зросла

Фото: на місці обвалення (з відкритих джерел)

Наразі триває пошук ще 25 людей

Внаслідок вибуху в житловому будинку, що спричинив обвал під'їзду, в Магнітогорську (Росія) загинули 16 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, рятувальники витягли з-під завалів будинку тіла двох жінок. Наразі рятувальники продовжують пошук ще 25 людей, які вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-під завалів будинку у російському Магнітогорську рятувальники дістали тіла 14 людей, у тому числі - однієї дитини.

Зазначимо, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху, імовірно газу, в житловому будинку обвалився під'їзд. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих під завалами. Серед зниклих без вісті - уродженка Хмельницької області України.

Деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що слідство встановило місце вибуху в будинку в Магнітогорську - квартиру, де проживав громадянин Таджикистану, і нібито там виявили сліди гексогену. У Слідчому комітеті РФ цю інформацію заперечують.