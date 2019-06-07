Число погибших при крушении катера в Будапеште приближается к 20

Фото: на месте крушения катера в Будапеште (из открытых источников)

Сейчас ищут тела еще 9 человек

Число погибших в результате аварии экскурсионного судна в Будапеште возросло до 19 человек. Об этом сообщает венгерское издание Origo.

Так, правоохранители в четверг нашли тела еще одной южнокорейской туристки и члена экипажа, который был венгром. Его нашли на расстоянии 21 километра от места аварии вниз по течению.

Также отмечается, что тела еще 9 человек, а именно 8 южнокорейских туристов и одного венгерского члена экипажа - до сих пор ищут.

Следует отметить, что на борту прогулочного катера было 35 человек: 7 человек спаслись, 7 тел нашли в день аварии на дне Дуная.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский капитан прогулочного теплохода Viking Sigyn, который в Будапеште на Дунае протаранил туристический катер Mermaid, ранее был участником еще одной аварии в Нидерландах в апреле текущего года. Отметим, Центральный окружной суд Будапешта арестовал гражданина Украины, капитана прогулочного теплохода Viking Sygin, которого обвиняют в столкновении с туристическим катером.

Как писало РБК-Украина, 29 мая на реке Дунай в Будапеште произошла авария туристического катера. Большинство пассажиров судна были туристами из Южной Кореи.

Отметим, по состоянию на 5 июня в Венгрии дайверы нашли тела еще двух погибших при столкновении круизного судна с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште, в результате число жертв возросло до 11 человек.