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Число загиблих під час аварії катера в Будапешті наближається до 20

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 10:56
Число загиблих під час аварії катера в Будапешті наближається до 20
Фото: на місці катастрофи катера в Будапешті (з відкритих джерел)

Зараз шукають тіла ще 9 осіб

Число загиблих внаслідок аварії екскурсійного судна в Будапешті зросло до 19 осіб. Про це повідомляє угорське видання Origo.

Так, правоохоронці у четвер знайшли тіла ще однієї південнокорейської туристки та члена екіпажу, який був угорцем. Останнього знайшли за 21 кілометр від місця аварії вниз за течією.

Також зазначається, що тіла ще 9 осіб, а саме 8 південнокорейських туристів та одного угорського члена екіпажу - досі шукають.

Слід зазначити, що на борту прогулянкового катера було 35 осіб: 7 осіб врятувалися, 7 тіл знайшли у день аварії на дні Дунаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український капітан прогулянкового теплохода Viking Sigyn, який у Будапешті на Дунаї протаранив туристичний катер Mermaid, раніше був учасником ще однієї аварії у Нідерландах у квітні поточного року. Відзначимо, Центральний окружний суд Будапешта заарештував громадянина України, капітана прогулянкового теплохода Viking Sygin, якого звинувачують у зіткненні з туристичним катером.

Як писало РБК-Україна, 29 травня на річці Дунай у Будапешті відбулася аварія туристичного катера. Більшість пасажирів судна були туристами з Південної Кореї.

Відзначимо, станом на 5 червня в Угорщині дайвери знайшли тіла ще двох загиблих при зіткненні круїзного судна з туристичним катером на річці Дунай у Будапешті, в результаті число жертв зросло до 11 осіб.

Аварії катера в Угорщині: українець раніше протаранив судно в Нідерландах Кількість загиблих під час аварії катера в Будапешті зросла до 11
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