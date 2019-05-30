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Число погибших при крушении катера в Будапеште возросло

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 12:43
Число погибших при крушении катера в Будапеште возросло
Фото: полиция на месте крушения катера в Будапеште (twitter.com/shaunwalker7)

В результате крушения лодки на Дунае погибли 8 человек

Число погибших в крушении прогулочного катера в Будапеште 29 мая возросло до 8 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя МИД Южной Кореи, граждане которой были пассажирами на катере.

Сообщается, что всего на лодке были 35 человек - 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По последним данным, в результате инцидента погибли семеро туристов и один гражданин Венгрии, продолжаются поиски 19 пропавших без вести. Еще семерых туристов доставили в больницу с переохлаждением.

Прогулочная лодка "Русалка" представляла собой двухэтажный 27-метровый круизный катер, который мог перевозить до 60 человек. Корабль был построен в Херсоне в  1949 году, а с 1990-х эксплуатировался в Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго затонуло судно с более 200 пассажирами. По последним данным, в результате инцидента погибли 30 человек.

До этого у берегов Японии в водах Тихого океана столкнулись два грузовых судна, вследствие чего четыре человека пропали без вести.

 

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