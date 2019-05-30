ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість загиблих під час катастрофи катера в Будапешті зросла

Новини » Надзвичайні події    30.05.2019 - 12:43
Кількість загиблих під час катастрофи катера в Будапешті зросла
Фото: поліція на місці аварії катера в Будапешті (twitter.com/shaunwalker7)

В результаті катастрофи човна на Дунаї загинули 8 осіб

Число загиблих в катастрофі прогулянкового катера в Будапешті 29 травня зросло до 8 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника МЗС Південної Кореї, громадяни якої були пасажирами на катері.

Повідомляється, що всього на човні було 35 осіб - 33 туристи з Південної Кореї і два члени екіпажу. За останніми даними, в результаті інциденту загинули семеро туристів і один громадянин Угорщини, тривають пошуки 19 зниклих безвісти. Ще сімох туристів доставили до лікарні з переохолодженням.

Човен "Русалка" являв собою двоповерховий 27-метровий круїзний катер, який міг перевозити до 60 осіб. Корабель був побудований в Херсоні в 1949 році, а з 1990-х експлуатувався в Угорщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Демократичній Республіці Конго затонуло судно з понад 200 пасажирами. За останніми даними, в результаті інциденту загинули 30 осіб.

До цього біля берегів Японії у водах Тихого океану зіткнулися два вантажних судна, внаслідок чого чотири особи зникли безвісти.

 

У ЗСУ назвали імена загиблих в катастрофі вертольота в Рівненській області
Новини України катастрофакатерБудапешт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся