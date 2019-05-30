Кількість загиблих під час катастрофи катера в Будапешті зросла

Фото: поліція на місці аварії катера в Будапешті (twitter.com/shaunwalker7)

В результаті катастрофи човна на Дунаї загинули 8 осіб

Число загиблих в катастрофі прогулянкового катера в Будапешті 29 травня зросло до 8 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника МЗС Південної Кореї, громадяни якої були пасажирами на катері.

Повідомляється, що всього на човні було 35 осіб - 33 туристи з Південної Кореї і два члени екіпажу. За останніми даними, в результаті інциденту загинули семеро туристів і один громадянин Угорщини, тривають пошуки 19 зниклих безвісти. Ще сімох туристів доставили до лікарні з переохолодженням.

Човен "Русалка" являв собою двоповерховий 27-метровий круїзний катер, який міг перевозити до 60 осіб. Корабель був побудований в Херсоні в 1949 році, а з 1990-х експлуатувався в Угорщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Демократичній Республіці Конго затонуло судно з понад 200 пасажирами. За останніми даними, в результаті інциденту загинули 30 осіб.

До цього біля берегів Японії у водах Тихого океану зіткнулися два вантажних судна, внаслідок чого чотири особи зникли безвісти.