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В Демократической Республике Конго затонуло судно с более 200 пассажирами

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 21:13
В Демократической Республике Конго затонуло судно с более 200 пассажирами
Иллюстративное фото (twitter.com/DaudaOmari)

Более 200 пассажиров числяться пропавшими без вести

На западе Демократической Республики Конго на озере Маои-Ндомбе произошло крушение судна с пассажирами в результате чего более 200 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Местные СМИ сообщают, что десяткам пассажирам удалось спастись, однако официальные власти пока не давали никаких комментариев о погибших или спасенных.

В то же время местные военно-морские силы конголезской армии, которые базируются недалеко от места происшествия рассказали, что основными причинами трагедии стала перегрузка и отсутствие на борту спасательных средств.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Китае перевернулась пассажирская лодка, есть погибшие. В результате крушения, которое произошло в четверг 23 мая, погибли не менее 10 человек, еще восемь считаются пропавшими без вести, спасательным службам удалось спасти 11 человек, среди них также был капитан судна, его полиция взяла под стражу. 

Напомним, в конце прошлого года возле берегов Турции утонула лодка, на которой находились мигранты. В результате погибли девять человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Всего на лодке находилось около 35 человек.

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