Число отказов в назначении субсидий возросло с началом отопительного сезона, - комитет ВР

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Комитет по вопросам соцполитики обсудил проблемы, возникающие при назначении жилищных субсидий

С началом отопительного сезона увеличилось количество отказов органов социальной защиты населения в назначении жилищной субсидии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения 28 ноября 2018 года провел рабочее совещание по обсуждению основных проблем, возникающих при назначении жилищных субсидий, и путей их решения.

"Во время обсуждения участники совещания обратили внимание на то, что многие вопросы в этой сфере остается неурегулированным, о чем свидетельствует большое количество обращений от граждан в комитет. В частности, с началом отопительного сезона увеличилось количество отказов органов социальной защиты населения в назначении жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что к концу 2019 году в Украине должна реализоваться монетизация субсидий. Она отметила, что в принятом бюджете на 2019 год на субсидии предусмотрено 58 млрд гривен, при этом из них 55 млрд - это программа субсидий, которая разделена на две части.

Как писало РБК-Украина ранее, министр социальной политики Украины Андрей Рева прокомментировал случаи возможных неправомерных отказов в назначении субсидий. Он подчеркивал, что местные управления социальной защиты обязаны не только принимать решения о назначении или неназначении субсидии, но и предоставлять объяснения и консультации гражданам. По словам министра, правила назначения субсидий одинаковы по всей территории Украины.