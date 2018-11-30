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Число відмов у призначенні субсидій зросло з початком опалювального сезону, - комітет ВР

Новини » Політика    30.11.2018 - 16:03
Число відмов у призначенні субсидій зросло з початком опалювального сезону, - комітет ВР
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Комітет з питань соцполітики обговорив проблеми, які виникають при призначенні житлових субсидій

З початком опалювального сезону збільшилася кількість відмов органів соціального захисту населення у призначенні житлової субсидії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 28 листопада 2018 року провів робочу нараду з обговорення основних проблем, які виникають при призначенні житлових субсидій, та шляхів їх вирішення.

"Під час обговорення учасники наради звернули увагу на те, що багато питань у цій сфері залишається неврегульованими, про що свідчить велика кількість звернень від громадян до комітету. Зокрема, з початком опалювального сезону збільшилася кількість відмов органів соціального захисту населення у призначенні житлової субсидії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що до кінця 2019 року в Україні повинна реалізуватися монетизація субсидій. Вона зазначила, що в прийнятому бюджеті на 2019 рік на субсидії передбачено 58 млрд гривень, при цьому з них 55 млрд - це програма субсидій, яка розділена на дві частини.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр соціальної політики України Андрій Рева прокоментував випадки можливих неправомірних відмов у призначенні субсидій. Він підкреслював, що місцеві управління соціального захисту зобов'язані не тільки приймати рішення про призначення або непризначення субсидії, а й надавати пояснення та консультації громадянам. За словами міністра, правила призначення субсидій однакові по всій території України.

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України субсідіїотопительный сезонВерховна Рада
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