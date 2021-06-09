Число обстрелов на Донбассе значительно снизилось, но есть провокации, - Зеленский

"Мы видим, и военные отмечают уменьшение количества обстрелов - они ​​значительно снизилась за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери", - сказал Зеленский.

В ОП отметили, что глава государства побывал на позициях украинских войск, которые находятся в 700 метрах от противника. В ходе поездки Зеленский вручил бойцам государственные награды и подарки.

"Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждому военному за то, что каждый день защищаете Украины. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев", - добавил президент.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе (president.gov.ua)