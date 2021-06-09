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Кількість обстрілів на Донбасі значно знизилася, але є провокації, - Зеленський

Автор: Дмитрий Кузнецов

За останні 7-10 днів кількість обстрілів на Донбасі значно знизилося. Однак з боку бойовиків "є провокації", в результаті яких гинуть українські військові.

Про це в ході робочої поїздки на Донбас заявив президент України Володимир Зеленський, передає ОП.

"Ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості обстрілів - вони значно знизились за останні 7-10 днів. Однак є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати", - сказав Зеленський.

В ОП відзначили, що глава держави побував на позиціях українських військ, які знаходяться в 700 метрах від противника. В ході поїздки Зеленський вручив бійцям державні нагороди та подарунки.

"Просто хочу подякувати кожному з вас, кожного військового за те, що кожен день захищаєте України. Бажаю вам і вашим родинам добра, здоров'я, щастя. Повертайтеся живими з боїв", - додав президент.

Фото: президент України Володимир Зеленський на Донбасі (president.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Відзначимо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна писало, що в результаті бойових дій на Донбасі загинули 240 дітей.

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