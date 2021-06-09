Число обстрелов на Донбассе значительно снизилось, но есть провокации, - Зеленский
За последние 7-10 дней число обстрелов на Донбассе значительно снизилось. Однако со стороны боевиков "есть провокации", в результате которых гибнут украинские военные.
Об этом в ходе рабочей поездки на Донбасс заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ОП.
"Мы видим, и военные отмечают уменьшение количества обстрелов - они значительно снизилась за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери", - сказал Зеленский.
В ОП отметили, что глава государства побывал на позициях украинских войск, которые находятся в 700 метрах от противника. В ходе поездки Зеленский вручил бойцам государственные награды и подарки.
"Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждому военному за то, что каждый день защищаете Украины. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев", - добавил президент.
Фото: президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе (president.gov.ua)
Напомним, за прошедшие сутки, 8 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Отметим, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
РБК-Украина писало, что в результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей.