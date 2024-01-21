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Число ліквідованих бойовиків ХАМАСу не досягає військових цілей Ізраїлю, - WSJ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з даними американської розвідки, у ХАМАСу все ще достатньо боєприпасів, щоб продовжувати наносити удари по Ізраїлю та ізраїльських військах у Секторі Гази протягом кількох місяців.

При цьому угруповання намагається відновити свої поліцейські сили в деяких районах міста Газа, за словами американських чиновників, які підтвердили секретний звіт. 

Ізраїльські офіційні особи визнали, що, незважаючи на агресивну повітряну і наземну кампанію в Секторі Газа, унаслідок якої загинули тисячі мирних жителів, вони не досягли своєї мети - знищити ХАМАС, який керує Газою після повалення Палестинської автономії 2007 року.

За словами військових аналітиків, бойовики угруповання змінили свою тактику, діючи дрібнішими групами і ховаючись між засідками на ізраїльські війська, а окремі бійці, ймовірно, беруть на себе більше завдань, щоб підмінити своїх загиблих товаришів.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали близько 250 людей. Згодом через обмін заручниками терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію щодо встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткової шкоди цивільному населенню у Секторі Газа.

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ІзраїльХАМАССектор Газа