Число ликвидированных боевиков ХАМАСа не достигает военных целей Израиля, - WSJ

Согласно данным американской разведки, у ХАМАСа все еще достаточно боеприпасов, чтобы продолжать наносить удары по Израилю и израильским войскам в Секторе Газа в течение нескольких месяцев.

При этом группировка пытается восстановить свои полицейские силы в некоторых районах города Газа, по словам американских чиновников, которые подтвердили секретный отчет.

Израильские официальные лица признали, что, несмотря на агрессивную воздушную и наземную кампанию в Секторе Газа, в результате которой погибли тысячи мирных жителей, они не достигли своей цели - уничтожить ХАМАС, который управляет Газой после свержения Палестинской автономии в 2007 году.

По словам военных аналитиков, боевики группировки изменили свою тактику, действуя более мелкими группами и скрываясь между засадами на израильские войска, а отдельные бойцы, вероятно, берут на себя больше задач, чтобы подменить своих погибших товарищей.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября, боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии через обмен заложниками, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный вред гражданскому населению в Секторе Газа.

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