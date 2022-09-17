Число детей, погибших из-за российской агрессии, резко выросло: новые данные
С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Украине пострадали 1145 детей. Из них 389 погибли, еще 756 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, 14 сентября в Херсоне вследствие вражеских обстрелов погибла семья с двумя дочерьми 8 и 12 лет.
Также сообщается, что 5 сентября в результате обстрела войсками РФ Новой Гусаровки (Харьковская область) погиб 14-летний подросток.
При этом во время фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории Изюма Харьковской области, стало известно о гибели 9 марта семьи с двумя девочками 5 и 8 лет.
Кроме того, 15 сентября враг обстрелял Святогорск в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал 17-летний парень. А 16 сентября в Харькове оккупанты ранили двух детей - 5 и 17 лет.
В ОГП рассказали, что с начала войны больше всего детей пострадали в:
- Донецкой области - 394;
- Харьковской - 218;
- Киевской - 116;
- Николаевской - 72;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 61;
- Херсонской - 55;
- Запорожской - 46;
- Днепропетровской - 26.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают прокуроры.
Также в ОГП отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, после освобождения почти всей Харьковской области в лесу у Изюма обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную, которую устроили российские военные во время оккупации.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты повторили в Изюме то, что сделали в Буче.