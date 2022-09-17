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Число детей, погибших из-за российской агрессии, резко выросло: новые данные

Новина українською →
Киев, Суббота 17 сентября 2022 09:42
Число детей, погибших из-за российской агрессии, резко выросло: новые данные Фото: число детей, погибших из-за российской агрессии, резко выросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Украине пострадали 1145 детей. Из них 389 погибли, еще 756 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, 14 сентября в Херсоне вследствие вражеских обстрелов погибла семья с двумя дочерьми 8 и 12 лет.

Также сообщается, что 5 сентября в результате обстрела войсками РФ Новой Гусаровки (Харьковская область) погиб 14-летний подросток.

При этом во время фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории Изюма Харьковской области, стало известно о гибели 9 марта семьи с двумя девочками 5 и 8 лет.

Кроме того, 15 сентября враг обстрелял Святогорск в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал 17-летний парень. А 16 сентября в Харькове оккупанты ранили двух детей - 5 и 17 лет.

В ОГП рассказали, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 394;
  • Харьковской - 218;
  • Киевской - 116;
  • Николаевской - 72;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 46;
  • Днепропетровской - 26.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают прокуроры.

Также в ОГП отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, после освобождения почти всей Харьковской области в лесу у Изюма обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную, которую устроили российские военные во время оккупации.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты повторили в Изюме то, что сделали в Буче.

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