Кількість дітей, які загинули через російську агресію, різко зросла: нові дані
З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали 1145 дітей. З них 389 загинули, ще 756 отримали поранення різного ступеня важкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .
Так, 14 вересня у Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула родина із двома дочками 8 та 12 років.
Також повідомляється, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ Нової Гусарівки (Харківська область) загинув 14-річний підліток.
При цьому під час фіксації злочинів, скоєних окупантами на території Ізюму Харківської області, стало відомо про загибель сім'ї 9 березня з двома дівчатками 5 і 8 років.
Крім того, 15 вересня ворог обстріляв Святогірськ на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждав 17-річний хлопець. А 16 вересня у Харкові окупанти поранили двох дітей – 5 та 17 років.
В ОГП розповіли, що з початку війни найбільше дітей постраждали у:
- Донецької області - 394;
- Харківській - 218;
- Київській - 116;
- Миколаївській - 72;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Херсонській - 55;
- Запорізькій - 46;
- Дніпропетровській - 26.
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначають прокурори.
Також в ОГП зазначили, що через бомбардування та обстріл збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2500 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.
Нагадаємо, після звільнення майже всієї Харківської області у лісі у Ізюма виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню, яку влаштували російські військові під час окупації.
За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти повторили в Ізюмі те, що зробили у Бучі.