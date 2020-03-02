Число хворих на коронавірус у Німеччині за вихідні зросло втричі

Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Школи в Північному Рейні-Вестфалії закриваються на карантин

У Німеччині число заражених коронавірусом досягло 150 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Інституту імені Роберта Коха.

Повідомляється, що станом на понеділок, 2 березня, число підтверджених випадків коронавірусу у Німеччині зросло до 150 зі 129 у неділю. Більшу частину випадків зареєстровано у найбільш густонаселеному західному регіоні Північний Рейн-Вестфалія.

Також повідомляється, що в цьому регіоні сьогодні закриють кілька шкіл і дитячих садків. Заходи вжито, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 29 лютого число заражених в Німеччині становило 57 осіб.

Сьогодні стало відомо, що влада китайського міста Ухань закрила тимчасову лікарню після того, як число захворювань на коронавірус почало скорочуватися. Ця лікарня була одною з 16 медустанов, спеціально побудованих для боротьби з епідемією коронавірусу. Вона була закрита після того, як звідти виписали останніх пацієнтів.

На сьогодні в провінції Хубей, яка стала епіцентром спалаху коронавірусу в Китаї, знаходяться 39 громадян України.