Цены на нефть растут после резкого падения из-за коронавируса

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Нефть отошла от многолетних минимумов

Цены на нефть выросли примерно на 3% в понедельник, 2 марта, после достижения многолетних минимумов на прошлой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, надежды на усиление сокращений добычи ОПЕК и партнерами и меры стимулирования со стороны центральных банков компенсировали опасения о влиянии вспышки коронавируса на спрос.

Нефть марки Brent выросла на 3,3% до 51,3 долларов баррель после падения до 48,40 доллара, самого низкого уровня с июля 2017 года. Цены на WTI выросли 3,0% до 46,1 долларов, в то время как в пятницу цены падали до 43,3 долларов за баррель.

Brent и WTI выросли впервые после шестидневного снижения на фоне опасений о вспышке коронавирусе, унесшей почти 3 тыс. жизней и взбудораживший мировые рынки. На прошлой неделе акции снизились максимально со времен финансового кризиса 2008 года.

"С одной стороны, в отношении мирового спроса на нефть и нефтепродукты все довольно мрачно", - сказал Лахлан Шоу, руководитель отдела сырьевых исследований в National Australia Bank.

В то же время Саудовская Аравия призывает к согласованию сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки на этой неделе, а центральные банки все сильнее сигнализируют о желании вмешаться и поддержать рынки, снизив процентные ставки, добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, последняя неделя февраля стала худшей после мирового финансового кризиса 2008 года. Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям 5 трлн долларов. В США индекс Dow Jones потерял около 3500 пунктов, или 12,4%.