Число беженцев из Венесуэлы на конец года может вырасти до 5 миллионов

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

В Евросоюзе заявили, что пять тысяч людей покидают страну каждый день

Количество беженцев из Венесуэлы в конце 2019 года может вырасти до 5 миллионов человек. Об этом сегодня во время открытия встречи Международной контактной группы по Венесуэле в Сан Хосе, столице Коста-Рики, заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, говорится на сайте Службы внешних действий ЕС.

По ее словам, ситуация в Венесуэле остается тяжелой, что лишает граждан страны не только базовой безопасности, но и средств к существованию, что побуждает людей покидать страну.

"С гуманитарной точки зрения, должны быть пересмотрены данные ООН, которые были обнародованы месяц назад и указывали, что 7 миллионов человек, включая 3,2 миллионов детей, нуждаются в гуманитарной помощи… Пять тысяч людей покидают страну каждый день, и к концу года, как ожидается, количество беженцев из Венесуэлы и эмигрантов достигнет 5 миллионов", - подчеркнула она.

Могерини отметила, что столь драматическое ухудшение ситуации превращает поиск политического решения в безусловный и наиболее безотлагательный императив.

Напомним, Могерини выступила против разрешения ситуации в Венесуэле военным путем. В частности, она заявила о необходимости найти выход из ситуации в Венесуэле мирным путем.