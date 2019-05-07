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Число біженців з Венесуели на кінець року може зрости до 5 мільйонів

Новини » Політика    07.05.2019 - 23:36
Число біженців з Венесуели на кінець року може зрости до 5 мільйонів
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

В Євросоюзі заявили, що п'ять тисяч людей залишають країну щодня

Кількість біженців з Венесуели наприкінці 2019 року може зрости до 5 мільйонів чоловік. Про це сьогодні під час відкриття зустрічі Міжнародної контактної групи по Венесуелі в Сан Хосе, столиці Коста-Ріки, заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, йдеться на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

За її словами, ситуація у Венесуелі залишається важкою, що позбавляє громадян країни не тільки базової безпеки, але і засобів до існування, що спонукає людей покидати країну.

"З гуманітарної точки зору, повинні бути переглянуті дані ООН, які були оприлюднені місяць тому і вказували, що 7 мільйонів чоловік, включаючи 3,2 мільйонів дітей, які потребують гуманітарної допомоги... П'ять тисяч людей залишають країну кожен день, і до кінця року, як очікується, кількість біженців з Венесуели і емігрантів досягне 5 мільйонів", - підкреслила вона.

Могеріні зазначила, що настільки драматичне погіршення ситуації перетворює пошук політичного рішення безумовний і найбільш невідкладний імператив.

Нагадаємо, Могеріні виступила проти дозволу ситуації у Венесуелі військовим шляхом. Зокрема, вона заявила про необхідність знайти вихід із ситуації у Венесуелі мирним шляхом.

 

 

Могеріні виступила проти військового втручання у Венесуелу У Трампа та Болтона виникли розбіжності щодо військової операції в Венесуелі
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