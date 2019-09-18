Численность населения Украины упала ниже 42 миллионов

Численность наличного населения Украины в течение января-июля 2019 года уменьшилась на 162,9 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 августа 2019 года составляла 41990,3 тысяч человек. Таким образом, за июль население сократилось на 19,8 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 51 рожденный", - отмечается в сообщении Госстата.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,047 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность наличного населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.