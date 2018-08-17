Численность населения Украины за полгода уменьшилась на 122,5 тыс. человек, - Госстат

По состоянию на 1 июля численность населения в Украине составила почти 42,3 млн человек

Численность населения Украины за период с января по июнь текущего года уменьшилась на 122,5 тыс. лиц. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Как отмечается, по состоянию на 1 июля текущего года численность населения в Украине составила почти 42,3 млн человек.

"В течение января-июня 2018 года численность населения уменьшилась на 122,5 тыс. человек. Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 55 рожденных", - сообщают в Госстате.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Госстата, в Украине смертность значительно превысила рождаемость.

Отметим, также сообщалось, что в Украину в 2017 году на постоянное место жительства переехали 2 776 граждан Российской Федерации.

Также сообщалось, что в Украине в декабре 2019 году проведут пробную перепись населения, которая будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.