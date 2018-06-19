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В Украине смертность значительно превысила рождаемость, - Госстат

НовостиОбщество    19.06.2018 - 14:49
Иллюстративное фото (facebook.com)
Иллюстративное фото (facebook.com)

За первые четыре месяца 2018 на 100 умерших приходится 54 новорожденных

Государственная служба статистики Украины (Госстат) публиковала данные, согласно которым рождаемость населения почти вдвое меньше, чем смертность. Соответствующая информация содержится в экспресс-выпуске ведомства.

Так, согласно опубликованным данным, за первые четыре месяца 2018 года на 100 умерших приходится 54 новорожденных.

Также сообщается, что в течение января-апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тысячи человек. Население Украины по состоянию на начало мая составляет 42,3 миллиона человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина занимает сейчас одно из пяти мест по количеству смертей из-за загрязнения воздуха.

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Теги публикации: смерть, рождаемость, Украина, Государственная служба статистики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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