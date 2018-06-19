В Украине смертность значительно превысила рождаемость, - Госстат

За первые четыре месяца 2018 на 100 умерших приходится 54 новорожденных
Государственная служба статистики Украины (Госстат) публиковала данные, согласно которым рождаемость населения почти вдвое меньше, чем смертность. Соответствующая информация содержится в экспресс-выпуске ведомства.
Так, согласно опубликованным данным, за первые четыре месяца 2018 года на 100 умерших приходится 54 новорожденных.
Также сообщается, что в течение января-апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тысячи человек. Население Украины по состоянию на начало мая составляет 42,3 миллиона человек.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина занимает сейчас одно из пяти мест по количеству смертей из-за загрязнения воздуха.