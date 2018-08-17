Чисельність населення України за півроку зменшилася на 122,5 тис. осіб, - Держстат

Станом на 1 липня чисельність населення в Україні становила майже 42,3 млн осіб

Чисельність населення України за період з січня по червень поточного року зменшилася на 122,5 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

Як зазначається, станом на 1 липня поточного року чисельність населення в Україні становила майже 42,3 млн осіб.

"Упродовж січня-червня 2018 року чисельність населення зменшилася на 122,5 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих - 55 народжених", - повідомляють у Держстаті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Держстату, в Україні смертність значно перевищила народжуваність.

Зазначимо, також повідомлялося, що в Україну в 2017 році на постійне місце проживання переїхали 2 776 громадян Російської Федерації.

Також повідомлялося, що в Україні в грудні 2019 році проведуть пробний перепис населення, який буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області. Всеукраїнський перепис заплановано на 2020 рік.