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Численні руйнування і пожежі: ДСНС показала фото наслідків удару по Києву

09:01 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_kyiv)

У ДСНС України показали фото з Києва, де унаслідок атаки загинуло двоє людей.

У ДСНС показали фото наслідків. На знімках видно численні руйнування та пожежі в різних районах міста.

У Дарницькому районі рятувальники ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. Під час гасіння виявили тіла двох загиблих. Ще двох людей вдалося врятувати.

У Подільському районі загорілися дві нежитлові будівлі.

Фото: наслідки атаки на Київ (https://t.me/dsns_kyiv/5101)

На місцях працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі.

Столицю кілька разів атакували балістикою - близько 03:23 і повторно близько п’ятої ранку.

Також Росія масовано била по містах України від ночі 7 жовтня.

Під ударом були Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя та Прилуки.

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